Pingping, nombre ficticio que le dio a la mujer el medio South China Morning Post, explicó que durante todo un año trató de quedar embarazada, pues ya lleva un tiempo de casada y junto a su esposo decidieron que era momento de traer un bebé al mundo, sin embargo por más que lo intentaron no pudieron.

Recientemente la joven fue al médico por una lesión de tobillo y el médico que la atendió decidió hacerle unas radiografías. El galeno quedó desconcertado al darse cuenta de que los huesos de la joven no se habían desarrollado completamente y que aún tenía características óseas de una adolescente, explica el mismo medio.

Mientras le hacían preguntas de rutina, para entender qué tenía, Pingping confesó que nunca ha tenido la menstruación y que en el pasado su mamá la llevó a un especialista, el cual les dijo que tenía un desarrollo sexual más lento de lo normal.

Luego de varios exámenes que le practicaron, se concluyó que sufre de presión arterial alta y de un nivel bajo de potasio en la sangre, “síntoma típico de una enfermedad llamada hiperplasia suprarrenal congénita, que puede provocar un trastorno del desarrollo sexual”, detalla South China Morning Post.

