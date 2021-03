green

El cazador de antigüedades, quien prefirió mantener el anonimato, no esperaba que el tazón que compró hace un año por 35 dólares (aproximadamente 126.172 pesos colombianos) fuera valorado a un precio tan alto, explicó el medio BBC.

Después de hacer la la compra, acudió con expertos para evaluar el cuenco chino. Para su sorpresa, era una vasija de porcelana que se remonta a los principios de la dinastía Ming, en los tiempos del emperador Yongle.

Se cree que es uno de los siete cuencos que existen de este tipo, pues los demás están expuestos en diferentes museos.

La casa de subastas Sotheby’s describió este hallazgo como ‘raro y excepcional’. El tazón se subastará el 17 de marzo en Nueva York y está valorado en un promedio de 300.000 a 500.000 dólares (aproximadamente 1.081’480.800 a 1.802’468.000 pesos colombianos).

La vasija de porcelana de 16 cm de diámetro está decorada con pinturas florales de color azul cobalto y un intrincado diseño en el borde.

“El estilo de la pintura, la forma del cuenco, incluso el color del azul es bastante característico de ese período de porcelana de principios del siglo XV”, explicó Angela McAteer, experta en cerámicas chinas de la casa de subastas, a la agencia de noticias Associated Press.

No saben la razón de que el cuenco terminara en el mercado de New Have, Connecticut, pero se cree que al pasar de generación en generación pudo acabar en aquel mercadillo donde el afortunado hombre cazó la reliquia.