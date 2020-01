Maezawa inició una cruzada para encontrar compañía femenina que lo acompañe en su futura espacial alrededor de la Luna en un cohete espacial de SpaceX porque le pesa la soledad.

El magnate, que recientemente anunció la ruptura de la relación que mantenía con una actriz japonesa, acepta propuestas de “solteras de 20 años o más” que quieran disfrutar de la vida al máximo.

La búsqueda de una acompañante ideal se ha convertido en un show de televisión para un servicio en streaming en internet.

Japanese billionaire Yusaku Maezawa, who plans to fly to the moon on Elon Musk’s rocket, sets up website where women can apply to be his companion on the week-long trip https://t.co/nJsnz5Gg3u

