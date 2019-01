“Hemos llegado a los 10 mil millones de yenes con Zozotown. Con una gratitud diaria, le daré 100 millones de yenes [a 100 personas] en efectivo. Para aplicar, solo sígueme y dar RT a este tuit”, compartió el japonés en Twitter.

Este mensaje se convirtió en el más retuiteado en la historia de esa red social. Con más de 5,6 millones, hasta el momento, de compartidos superó a Carter Wilkinson, un estadounidense que en mayo de 2017 obtuvo 3,5 gracias a una petición para recibir nuggets de pollo gratis durante un año de Wendy’s, explica BBC Mundo.

Antes que Wilkinson, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres mantuvo el récord con 3,3 millones de retuits durante tres años gracias a una selfi que se tomó durante la ceremonia de los premios Oscar en 2014, detalla BBC.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014