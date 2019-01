Polyana Viana estaba esperando un servicio de Uber afuera del edificio donde queda su apartamento, cuando el hombre la abordó: “Se sentó a mi lado, me preguntó la hora y cuando le respondí, me di cuenta de que no iba a irse”, relató la luchadora al portal especializado de la UFC, MMAmania.

“Así que me aleje para poner mi celular en mi cintura, y en ese momento (el ladrón) me dijo: ‘Dame tu celular, no intentes reaccionar porque estoy armado’. Luego, puso su mano sobre una pistola, pero me di cuenta de que era falsa”, añadió al mismo medio.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) January 7, 2019