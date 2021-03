Mediante un comunicado de prensa, la Reina Isabel II rompió el silencio y puntualizó que la familia está afectada y “entristecida” después de conocer el sufrimiento del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes se apartaron de la monarquía.

La reina, adicionalmente, manifestó en el corto documento que las revelaciones expuestas en la entrevista con la presentadora estadunidense serán manejados internamente por la familia real. Asimismo, enfatizó que los duques siempre serán “muy queridos”.

El Palacio de Buckingham, según informaron los medios locales, no emitirá más pronunciamientos oficiales sobre las declaraciones del príncipe Harry y Megan, que recibieron todo tipo de comentarios por parte de los ciudadanos ingleses.

Breaking

Statement issued by Buckingham Palace on behalf of Her Majesty The Queen regarding #HarryandMeghan pic.twitter.com/APMFHOpzYG

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2021