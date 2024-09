Aunque muchos pensaron que se trata de un hecho extraordinario o algún caso grave, en Chile no dan explicación alguna al mensaje que publicó el presidente de ese país.

Y es que una publicación hecha en la mañana de este martes, en la que repetía más de 10 veces la frase “no manejen con trago” sorprendió a los chilenos y seguidores del presidente en X. Esta fue la publicación:

No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago

