Pese a que en Bogotá se han hecho decenas de campañas de prevención para que los conductores no manejen sus carros en estado de embriaguez, parece que hay irresponsables que hacen caso omiso a esta recomendación y ponen en riesgo a todos los actores viales.

Dónde fue el accidente con el borracho que casi atropella a una vendedora de tintos

Eso fue lo que sucedió en la mañana de este domingo 15 de septiembre en el barrio Ciudad de Cali, en el occidente de Bogotá, donde un conductor borracho casi atropella a una vendedora de tintos que estaba a un costado de la vía atendiendo su negocio, según informó Noticias Caracol.

Qué dijo la vendedora de tintos que casi es atropellada en Bogotá

La afectada contó en el citado noticiero que este sujeto le destruyó su puesto de ventas y en un momento pensó lo peor: “Salí a las 6:30 de la mañana a trabajar y venía un carro, el señor venía borracho y, pues, me acabó con el carrito. Gracias a Dios a mí no me pasó nada”.

La mujer contó que este hombre luego del accidente parqueó el carro, pero al ver que fueron solo daños materiales, decidió subirse de nuevo y emprender la huida, sin responderle a la vendedora de tintos: “A la hora de la verdad salió y no me pagó nada”, contó la señora visiblemente afectada en la entrevista.

El accidente de tránsito quedó registrado en cámaras de seguridad y en las imágenes del video se ve cómo el conductor pierde el control del carro y se va con dirección hacia la fachada de una vivienda, donde estaba ubicada la vendedora de tintos, quien alcanza a percatarse de lo ocurrido y se quita de la escena para no ser atropellada; sin embargo, su puesto de ventas resultó totalmente destruído.