Los irresponsables al volante parece que no aprenden en Bogotá y se convierten en un peligro cuando deciden manejar borrachos por las vías de la ciudad, poniendo en serio riesgo a los demás actores viales, tal y como ocurrió este fin de semana con una vendedora ambulante en el occidente de la ciudad, según informó Noticias Caracol.

Cómo fue el accidente en el que casi atropellan a vendedora de tintos

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 15 de septiembre en el barrio Ciudad de Cali, occidente de la capital, donde un conductor borracho casi atropella a una vendedora de tintos que estaba a un costado de la vía alistándose para montar su negocio y comenzar un nuevo día de trabajo.

Precisamente, en las últimas horas apareció el video sobre el accidente y lo que causó sorpresa fue que en las imágenes se alcanza a ver al conductor que pierde el control de su vehículo, se sale de la vía con dirección a la fachada de una vivienda y en ese trayecto se llevó por delante el puesto ambulante de la vendedora, quien milagrosamente alcanzó a correrse para no ser atropellada por el carro, que es un Mazda de color negro.

“Salí a las 6:30 de la mañana a trabajar y venía un carro, el señor venía borracho y, pues, me acabó con el carrito. Gracias a Dios a mí no me pasó nada. A la hora de la verdad salió y no me pagó nada”, dijo la afectada en el citado medio.

Qué se sabe del conductor que casi atropella a vendedora de tintos en Bogotá

Por ahora, la mujer pide que se esclarezca la identidad del conductor, quien, aunque se orilló para saber qué había pasado, al darse cuenta que solo fueron daños materiales, decidió arrancar el carro y hasta el momento no le ha respondido a la afectada.