El mensaje oculto llegó en el paracaídas que permitió el aterrizaje del robot el pasado 18 de febrero, junto con unas coordenadas geográficas que el ingeniero de la Nasa Ian Clark colocó allí, informó CNN.

Por su parte, los nombres de 11 millones de personas de 250 países están incorporados en un chip que viaja todo el tiempo con el robot, cuyo brazo mecánico fue diseñado por la científica colombiana Diana Trujillo, recoge Sky News.

Los nombres incluidos en el dispositivo con un grosor menor que el de un cabello humano se escogieron mediante el proyecto ‘Send your name to Mars’ (Envíe su nombre a Marte). Este chip está fuertemente adherido a uno de los parales en la parte superior del róver Perseverance, que hace un amplio recorrido por Marte para recoger muestras y hallar evidencia de posible vida en ese planeta.

El Perseverance toma fotos y videos

La Nasa publicó este miércoles una foto panorámica de Marte sacada por el róver Perseverance en la zona donde aterrizó la semana pasada.

La imagen, reconstituida a partir de varias fotos tomadas por el vehículo, muestra la cresta del cráter de Jezero en el que, según los científicos, hubo un lago profundo donde desembocaba un río, hace unos 3.500 millones de años.

El róver hizo 142 fotos a 360 grados con los aparatos de alta definición instalados en su mástil.

“Estamos instalados en un lugar muy bueno, desde el que podemos ver características muy similares a las que encontraron Spirit, Opportunity y Curiosity (tres róveres que precedieron Perseverance en el planeta rojo) en su zona de aterrizaje”, dijo Jim Bell, de la Universidad de Arizona.

La agencia espacial estadounidense quiere buscar restos de vida en Marte, y para ello recogerá una treintena de muestras de roca durante al menos dos años.

Las cámaras de Perseverance ayudarán a los científicos a determinar la historia geológica y las condiciones atmosféricas del cráter, así como a identificar las rocas y los sedimentos que se recogerán para enviar a la Tierra durante una futura misión, prevista para los años 2030.

La Nasa ya había difundido el lunes dos documentos captados por su róver: un vídeo de su aterrizaje desde todos los ángulos y el sonido de una racha de viento en Marte, el primer audio grabado por un micro en el planeta rojo.