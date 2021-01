Según informaron algunos funcionarios del ministerio de Defensa, Mike Pence fue el encargado de autorizar y coordinar las medidas de seguridad que se están llevando a cabo en Washington, informó The New York Times.

Miller, citado por el impreso, manifestó adicionalmente que 150 soldados (equipados con protección antidisturbios) fueron enviados al Capitolio para respaldar a la policía de la ciudad en el despeje del área.

Aunque continúa siendo el jefe de las fuerzas públicas, el funcionario no explicó por qué Donald Trump –quien incitó a los ciudadanos a movilizarse en contra del congreso– no dio la orden para el despliegue de la Guardia Nacional, concluyó el rotativo neoyorquino.

Breaking News: The Capitol has been secured, a top security official said, hours after a pro-Trump mob stormed the building. It remained unclear when lawmakers would be able to return. https://t.co/z0Y5njV4DD

— The New York Times (@nytimes) January 6, 2021