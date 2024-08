Diosdado Cabello calificó a Delpino como “traidor de la patria”

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, aseguró que Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del CNE de Venezuela, pasaba “a engrosar la lista de los traidores a la patria, abandonó el cargo y le pido a Jorge Rodríguez que lo destituya”.

“No tiene nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro”, subrayó Cabello.

Ante estas declaraciones, el funcionario del CNE respondió: “Yo no convalidé los resultados sencillamente porque no estaba en posibilidades de creer que, con tan poca trasmisión, esos resultados eran irreversibles y que le servían al país. Por ejemplo, también lo confieso hoy, yo tengo elementos de carácter técnico, la auditoría y el acta que se levantó en totalización y que da clara evidencia de que el hackeo pudo no haberse producido nunca (…) Eso lo tiene ya la oposición”.

¿Cuál es su opinión de la postura de Petro sobre Venezuela?

La verdad es que el presidente Petro pareciera haber estado recogiendo un poco su criterio alrededor de la de la postura inicial alrededor Venezuela. Hace, digamos, equipo o cuerpo con el presidente Lula sobre una salida que, aunque no satisfaga o no sea ideal para las facciones en pugna, bueno pudiera contemplar y forma parte de su propuesta una repetición de las elecciones, con la que obviamente ninguna de las dos facciones de Venezuela estaría de acuerdo. Entonces, no adelanto del presidente Petro sino reconocerle que a la postura inicial o las posturas iniciales se ha recogido un poco, pero, sin embargo, la verdad, es que me pone en una situación incómoda, porque no me gustaría adelantar una posición en cuanto a la postura que el presidente Petro tiene respecto del proceso electoral venezolano y, mucho menos, de la opinión que puede tener de lo que la gente cree o considera como un aliado.

¿Qué va a hacer ahora Juan Carlos Delpino?

Nunca pensé que me iba a tocar el mismo episodio de mis papás, que estuvieron exiliados entre el año 48 y el 52, y después estuvieron presos en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. No pensé nunca que yo iba a transitar esto del exilio, pero bueno, lo que le queda a todo exiliado, juntarse con sus connacionales en las mismas condiciones, colaborar a una salida política importante en el país. No me queda sino trabajar por la única cosa que he hecho desde que tengo 17 años: por Venezuela.