Mientras continúa la crisis en Venezuela, la comunidad internacional le ha puesto sobre la mesa varias alternativas al presidente Nicolás Maduro con el fin de evitar que se recrudezca la violencia en el país.

Sin embargo, este miércoles 14 de agosto se pronunció Diosdado Cabello, quien es el vicepresidente del Partido Socialista Unido y que actúa como vocero del oficialismo.

Cabello sentó su posición sobre la alternativa impulsada por gobiernos como el de Colombia y Brasil sobre la repetición de los comicios presidenciales.

“Aquí en Venezuela no hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta. Eso no es una ocurrencia, eso es una gafedad, por no una estupidez. Aquí no se van a repetir las elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro”, aseguró Cabello en el programa ‘Con el mazo dando’.