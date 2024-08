Los días pasan y la situación en Venezuela no cambia luego del fraude electoral con el que el régimen de Nicolás Maduro planea perpetrarse en el poder.

Aunque Estados Unidos ha estado relativamente al margen de los hechos, según Bayly esto cambiaría pronto teniendo en cuenta que Biden deja la presidencia y la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre en Estados Unidos es muy alta.

Esto dijo Bayly en sus redes:

Bayly señala que Biden dio dos opciones a Maduro. Una es que siga en el poder y se dé una intervención militar. La otra es que entregue el poder y goce una amnistía.

La situación en Venezuela arde y hay temores ante las medidas represoras que tiene en mente el régimen de Maduro.

A su vez, el candidato opositor Edmundo González, instó a su rival en los comicios del pasado 28 de julio, a parar la violencia y las persecuciones contra manifestantes, en un llamado secundado por la Unión Europea.

“Señor Nicolás Maduro le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, dijo González en un video divulgado en sus redes sociales.

“Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito”, remarcó González.