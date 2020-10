Ahora, sus piezas publicitarias cambiarán a un tono positivo como una muestra de solidaridad con su competidor. La fuente aseguró que la decisión se tomó antes de que la Casa Blanca informara que Donald Trump sería trasladado a un hospital militar.

Además, que por el momento el candidato Joe Biden no cambiará sus actos de campaña, pero también dependerá de la evolución del presidente, que dice tener síntomas leves, al igual que su esposa Melania Trump, como ella misma lo informó:

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020