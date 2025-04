Estados Unidos y otros países occidentales sospechan que Irán quiere equiparse con el arma nuclear. Por su parte, la República Islámica rechaza las acusaciones y defiende el uso nuclear para fines civiles, sobre todo para la energía.

Con dicha situación latente, el país islámico recibió la visita de la organización internacional que vigila la energía atómica, que lanzó la declaración que tiene al mundo mirando hacia Teherán. Cabe anotar que El OIEA, organismo de la ONU con sede en Viena, es el encargado de verificar el carácter pacífico del programa nuclear iraní.

Su visita a la capital iraní se produce días antes de que Irán y Estados Unidos lleven a cabo una segunda ronda de conversaciones sobre el espinoso tema nuclear.

“No basta con decir a la comunidad internacional ‘no tenemos armas nucleares’ para que lo crean. Hay que poder verificarlo”, añadió Grossi en la entrevista, dejando en el aire la tensión que se vive por el avance iraní.

El jefe del OIEA se reunió con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el jueves se entrevistará con el director de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, según la agencia de noticias Isna.

Grossi dijo que su reunión con Araqchi fue “importante”. “La cooperación con el OIEA es indispensable para ofrecer garantías creíbles sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní cuando la diplomacia es urgentemente necesaria“, escribió en X.

