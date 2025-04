Un nuevo documento será requerido a partir del 7 de mayo a todos los viajeros que deseen abordar vuelos domésticos en Estados Unidos. Según anunció la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), las personas deberán presentar una identificación que cumpla con los estándares del Real ID.

Esta medida, implementada para reforzar la seguridad en los aeropuertos, cambiará los requisitos para pasar los controles de seguridad en los vuelos nacionales.

El Real ID es una versión mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por los estados, identificada con una estrella en la esquina superior derecha como sello de cumplimiento con el programa.

Acá, una foto de cómo se ve el documento:

California did you know you can

Apply for and upload your documents

For a REAL ID online?

Link 👇 pic.twitter.com/Hd45wrv3sz

— Ed Brophy (@BrophE) April 13, 2025