En la noche del pasado miércoles 9 de abril, un devastador incendio consumió siete viviendas en el barrio Millville, Nueva Jersey (Estados Unidos), y dejó una escena de dolor y destrucción.

Lo que comenzó como un fuego en una casa se convirtió rápidamente en una tragedia que ha conmocionado a esta comunidad del sur del estado y a una familia colombiana que buscaba un mejor futuro en Estados Unidos.

Entre las cenizas, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hermanas, Sami y Valeria Rodríguez, de 13 y 9 años, quienes de acuerdo con las autoridades no pudieron salir de la vivienda junto a sus demás familiares.

Al parecer, los padres de las niñas y otros dos hermanos menores lograron escapar de las llamas y se llegó a pensar que las niñas habían salido detrás de ellos, pero al final no lograron salir con vida.

“La madre está devastada y el padre no quiere hablar con nadie. Simplemente, ponte en el lugar de la madre. Nadie merece estar así. Esperamos que nuestros hijos nos entierren a nosotros. No que nosotros los enterremos a ellos. Es desgarrador ver eso”, dijo Arcelia Vivar Espinoza, una testigo, al canal FOX29.

Según reportes citados por distintos medios locales, las llamas se propagaron a un total de seis viviendas, lo que obligó a al menos 23 personas a salvaguardar sus vidas.

La emergencia se reportó hacia las 11:00 p. m., según informó el jefe de bomberos de Millville, John Wettstein. Cuando los equipos de emergencia llegaron, dos casas ya estaban envueltas en llamas, y el fuego se propagó rápidamente a una tercera, alimentado por una ruptura en una línea de gas que intensificó la conflagración.

Acá, imágenes del voraz incendio:

JUST IN: A #fire has destroyed several homes in #Millville, #CumberlandCounty. Video shows bright flames completely taking over a neighborhood.

Watch News 12 for more on this developing story – https://t.co/Kw262H8ad1#News12 #breakingnews pic.twitter.com/c6ezC8h9zT

— News12NJ (@News12NJ) April 10, 2025