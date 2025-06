El ejército israelí anunció el domingo que detectó dos oleadas de misiles lanzados desde Irán a su territorio, tras el ataque estadounidense contra centros claves del programa nuclear iraní.

Las sirenas de alerta aérea resonaron en Jerusalén y Tel Aviv, según periodistas de la AFP, que escucharon potentes explosiones.

En la aplicación móvil del Comando del Frente Interior (defensa pasiva), el mapa de Israel se cubrió de puntos rojos que indican la activación de las alertas que llaman a la población a acudir a los refugios en el norte y centro del país.

Un boletín similar anunció poco después una segunda andanada de misiles iraníes.

Al menos 16 personas resultaron heridas y algunos edificios sufrieron dañados en Israel, luego de que Irán lanzara dos olas de misiles contra su territorio, informaron los servicios de rescate y la televisión pública.

A su vez, el canal público KAN 11 emitió imágenes de grandes destrozos “en el centro del país”, sin más detalles, mostrando un edificio de varios pisos con la fachada totalmente destruida y otros edificios dañados alrededor.

Estas son algunas imágenes que se conocen de los daños estructurales provocados por este ataque:

WATCH: Heavy damage reported in Tel Aviv. pic.twitter.com/H6gagtIbB4

Something big landed in Tel Aviv this morning pic.twitter.com/Y0914mCaQQ

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) June 22, 2025