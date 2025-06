El USS Gerald R. Ford partirá hacia Europa la próxima semana, anunció un funcionario de la Marina el viernes, el tercer portaviones estadounidense que estará más cerca de Oriente Medio, donde Israel e Irán intercambian ataques por octavo día.

Israel lanzó una ofensiva inédita contra Irán el viernes pasado, de la que el presidente estadounidense Donald Trump dijo no haber participado, aunque ya ha abierto a la puerta a intervenir en la guerra en apoyo de Israel.

USS Gerald R. Ford 🇺🇸🔴 The world’s largest aircraft carrier is now heading to the Middle East.

in service since 2013 with 4500 crew members, a speed of 30 knots and a size of 337 / 78 meters pic.twitter.com/JT34EQDIgv

— MaritimeNews (@MaritimeNews_) June 20, 2025