Gretchen Anthony, de 51 años y la víctima del asesinato, desapareció a mediados del mes de marzo, luego de que se había separado de su esposo, reporta el canal de televisión WPEC-TV, afiliado a la cadena CBS.

Ni los familiares ni cercanos tenían noticia de Gretchen, hasta que el 23 de marzo una amiga recibió un mensaje, aparentemente redactado por ella, que decía que había dado positivo a la prueba del COVID-19 y que estaba internada en el Jupiter Medical Center, en Florida, indica el mismo medio.

La mujer estuvo inquieta durante 2 días por ese “sospechoso” mensaje que había recibido, supuestamente de Gretchen, y decidió ir a la policía porque algo no encajaba.

Las autoridades, al inicio de la investigación, se dieron cuenta de que esa amiga no había sido la única que había recibido el mismo mensaje de texto. Incluso, otro conocido agregó que le había escrito que la iban a trasladar al centro de CDC en Belle Glade, Florida, detalla el canal estadounidense.

La policía no demoró en percatarse de que todo se trataba de una mentira, pues descubrieron que Gretchen Anthony no hacía parte de la lista de pacientes del hospital mencionado, a pesar de que su carro sí estaba parqueado a fuera del centro médico y, además, que no existía el centro de CDC en Belle Glade, publica WPEC-TV.

Cuando los investigadores del caso llegaron hasta la casa de Gretchen, un vecino los abordó y les preguntó que si habían ido por “el ataque del sábado en la mañana”, señala por su parte el portal Las Cruces Sun News.

El hombre contó que en la mañana del 21 de marzo escuchó “gritos espeluznantes” de una mujer, versión que fue ratificada por otro vecino, el cual añadió que había visto la camioneta de David Anthony.

Desde ese momento, se emitió una orden de búsqueda y captura contra Anthony, quien fue capturado el 31 de marzo, en Las Cruces, indica el mismo portal.

“Tras los avances en la investigación, y después de haber recopilado más pruebas, creemos que David E. Anthony es responsable de su desaparición y homicidio, que según se determinó, ocurrió el 21 de marzo”, dijo, en un comunicado, la policía de Jupiter.

Según determinó Las Cruces Sun News, el presunto asesino se encontraba en Texas con la idea de huir a Sudamérica; mientras las autoridades todavía buscan el cuerpo de la mujer.

