Alemania es uno de los países con más infecciones de coronavirus en el mundo. Desde el inicio de la pandemia se registraron decenas de miles de casos y hasta su canciller Angela Merkel se ha tenido que aislar. Pero hay algo de este país que está llamando la atención de los expertos: su baja tasa de mortalidad. ¿Cuál es el motivo? Te contamos las posibles respuestas en este video. #coronavirus #covid_19 #Covid19 #Alemania #pandemia #BBCMundo #QuedateEnCasa