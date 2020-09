Peter, nacido en la ciudad de Kabale (Uganda), abandonó su numerosa familia cuando tenía 10 años para buscar un mejor futuro, según contó al rotativo británico.

En los primeros años sobrevivió en Kampala, capital del país africano, como ayudante en varios mercados de frutas y verduras, hasta que un hombre, llamado Jacques Masiko, se encariñó con él y lo adoptó, agrega la BBC.

Peter, agradecido, respondió a ese cariño y cuidado de Masiko siendo el mejor estudiante de su colegio, tanto así que para estudiar su carrera profesional se ganó una beca en una universidad de Estados Unidos, donde decidió hacer su vida.

Con 40 años y trabajando para una ONG que llevaba donantes a Uganda para ayudar a las comunidades desfavorecidas, quiso hacer un cambio en su vida y ayudar también a niños huérfanos de EE. UU., a pesar de que es soltero.

Peter fue a una agencia de acogida local y dijo que le gustaría ser voluntario. En ese momento creyó que todos los niños que le iban a dar a su cuidado iban a ser afroamericanos, pero para su sorpresa el primer menor que estuvo bajo su cuidado fue un niño de tez blanca de cinco años, detalló a la cadena inglesa.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que todos los niños necesitan un hogar, y el color no debería ser un factor para mí. Tenía dos dormitorios libres y debería alojar a cualquiera que lo necesitara, al igual que el señor Masiko me había dado a mí una oportunidad, quería hacer esto por otros niños”, expresó Peter en el mismo medio.