Debido al impacto, Maria Paola —de 18 años— salió disparada de la moto e impactó contra una valla, lo que causó su muerte de manera inmediata, informó el Corriere della Sera.

A pesar de lo ocurrido, Michele no auxilió a su hermana, sino que corrió directamente hacia Ciro —que nació como Cira— y comenzó a golpearlo, indicó el diario italiano.

En Facebook, inmediatamente después de lo sucedido, la mamá de Ciro acusó a Michele de haber cometido un asesinato deliberado, motivado por la relación de Maria Paola con un hombre transgénero, recogió el medio y añadió que, entre tanto, la familia del acusado argumentó que todo se trató de “un accidente”.

El Corriere dela Sera también señaló que el hombre afirmó lo mismo que su familia y le expresó a la policía que su intención no era que ella muriera:

“No quería matar a nadie, sino darle una lección a mi hermana y sobre todo a quien la ‘contagió’ porque ella siempre ha sido ‘normal'”.

Il Messaggero reportó que esta no fue la primera vez que Michele demostró un comportamiento irracional impulsado por la relación de su hermana: el pasado 13 de julio, por ejemplo, el hombre llegó a la casa de Ciro y lo amenazó con cortarle la cabeza si seguía saliendo con Maria Paola.

Poco después de la tragedia, Ciro publicó una foto en la que aparece con su novia fallecida; allí dedicó unas palabras para ella.

“No puedo aceptarlo. ¿Por qué Dios no me llamó a mí? ¿Por qué a ti, mi amor? Ya no puedo imaginar mi vida sin ti .. No puedo. No puedo dormir más, pienso en ti las 24 horas del día, mi amor. Te extraño, te extraño mucho”, escribió el hombre, y luego concluyó:

“Siempre te amaré, mi bebé”.

Esta es la publicación completa: