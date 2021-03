McDonald-Crone, ahora de 63 años, desapareció hace 28 años cuando salió a su casa para el trabajo y nunca más se supo de ella. Desde aquel momento el FBI quedó a cargo de la investigación, publica ABC Noticias.

Sin embargo, la semana pasada el mexicano Abraham González publicó en su Facebook en el que explicaba que hace unos días ayudó a una “ciudadana americana” en condición de calle y que se la pasaba cerca a una droguería.

Luego, una amiga de González investigó el nombre de la mujer en Internet y descubrió que era buscada por el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE. UU.), tras ser reportada como secuestrada.

“Cuando hablamos al consulado y a la policía, ella desapareció del lugar donde la vi. Actualmente sigue vagando por las calles de Monterrey… Por favor si la encuentran comuníquense a la policía o mándenme un mensaje”, escribió González.

Sonia de la Garza fue una de las personas que vio el mensaje de su compatriota y luego encontró a Jane McDonald-Crone , a quien ayudó con víveres y artículos de higiene personal.

“Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada. Le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía”, comentó de la Garza a ABC Noticias.