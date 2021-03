green

La agresora discutía acaloradamente y simulaba toser dentro del auto diciendo que tenía el coronavirus, pero su furia empeoró al ver que el hombre, un inmigrante nepalés identificado como Subhakar Khadka, no le prestaba atención y simplemente se negaba a iniciar el viaje, informó Univisión.

La agresora era una de tres mujeres que habían abordado el vehículo. Al ver que el hombre no le hacía caso se abalanzó sobre el celular del conductor para intentar arrebatárselo, pero él alcanzó a recuperarlo. En el forcejeo, ella le quitó el tapabocas del rostro al conductor, rompiéndolo.

Él le pidió que se lo devolviera y ella lo lanzó sobre el tablero, retándolo: “¿Qué va a hacer?”, le gritaba, mientras lo llamaba “estúpido” por querer “dejarlas en medio de la nada”.

El chofer de Uber lamentó lo sucedido y contó que no le dijo nada malo, tal como se ve en el video de seguridad del automóvil: “No la insulté, no la agredí. No fui educado así“, dice.

Khadka, quien se habría ofrecido comprarle un tapabocas a la pasajera, sospecha que la reacción también tuvo motivos de xenofobia o racismo y dice que “si tuviera otros rasgos no habría recibido ese trato“:

“En el momento en que abrí la boca para hablar se dieron cuenta de que no era uno de ellos y se les facilitó intimidarme”, cuenta.

Pero el ataque no se quedó solo en lo que mostró el video. Según el informativo, la mujer también le roció gas pimienta por la ventana del copiloto cuando se bajó.

Uber bloqueó a la usuaria de la plataforma, pero se desconoce si sus actos también le acarrearían otras consecuencias.

Este es el video de lo sucedido: