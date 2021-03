Con un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculados en las últimas 7 jornadas, Chile se convirtió este martes en el país que más rápido está aplicando las vacunas contra la coronavirus en todo el mundo.

Israel, que era el país que venía liderando la inoculación en el planeta, mantiene un promedio de 1,03 dosis administradas, indicó el programa de datos Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Tomando únicamente las cifras de este lunes, Chile también se situó como líder mundial en la aplicación de las vacunas por cada 100 habitantes. En total, 4.624.924 personas han recibido algún tratamiento contra el COVID-19 en la nación suramericana, lo que representa más del 21 % de la población.

La campaña de vacunación desplegada por las instituciones de salud chilenas empezó en enero pasado y basa su éxito en la amplia red de atención primaria que está distribuida a lo largo de su territorio.

Our data is updated: https://t.co/03pQ8rRViP

Share of people with at least 1 dose:

🇮🇱 Israel 57%

🇦🇪 UAE 35%

🇬🇧 UK 31%

🇨🇱 Chile 20%

🇧🇭 Bahrain 18%

🇺🇸 US 16%

🇷🇸 Serbia 15%

🇲🇦 Morocco 10%

🇭🇺 Hungary 9%

🇹🇷 Turkey 9%

🇩🇰 Denmark 8%

🇫🇮 Finland 8%

🇱🇹 Lithuania 7%

🇳🇴 Norway 7% pic.twitter.com/0b1YF401uc

— Edouard Mathieu (@redouad) March 5, 2021