El lamentable hecho se presentó durante la celebración de Navidad en Buenos Aires, más exactamente en la localidad de Lomas de Mirador. Allí, un policía retirado identificado como Rafael Horacio Moreno, de 74 años, acabó con la vida de Sergio David Díaz, de 40, uno de sus vecinos. Así lo recogió Clarín, que además dio algunos detalles del crimen.

Todo ocurrió hacia las 6:00 de la mañana de este miércoles 25 de diciembre, cuando el exuniformado, visiblemente molesto, se acercó a un grupo de personas que se encontraban aledañas a su vivienda para que le bajaran el volumen a la música.

Ante la negativa de los vecinos, el hombre sacó un arma de fuego e increpó a uno de los sujetos que estaba en la celebración. Al ver eso, otro de los presentes le reclamó al policía retirado por la amenaza que les estaba haciendo, a lo que este respondió de forma violenta: “Vamos a terminar mal”, le advirtió Moreno a Díaz.

En un video que circuló en redes se aprecia el momento cuando ambos se encaran por varios segundos, cuando de un momento a otro, y sin ninguno de los dos bajando la guardia, el hombre de 74 años disparó su arma a quemarropa e impactó a su vecino en la parte del estómago.

Acá, las imágenes en cuestión:

[SOCIEDAD] En Lomas del Mirador, un policía retirado baleó a un colectivero: habían discutido por el volumen de la música. https://t.co/wnsk1Bn4t1 pic.twitter.com/3Nt1WU3Xam — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 26, 2024

Al recibir el impacto de bala, Díaz comenzó a caminar con dificultad hacia donde estaban sus demás familiares. Pero no pasó mucho tiempo para que perdiera el equilibrio y cayera al suelo por la gravedad de la herida.

Pese a que Díaz fue llevado de urgencias a un hospital, minutos después falleció por el disparo recibido.

¿Qué dijo el policía retirado por haber matado a su vecino?

Las autoridades llegaron al punto, detuvieron a Rafael Moreno e incautaron el arma que este poseía: un revólver Taurus calibre 38, según confirmó Clarín.

Al ser presentado ante la justicia para su judicialización —lo acusaron de homicidio agravado—, el policía retirado dio su versión de los hechos.

“No sé por qué agarré el arma”, fue una de las primeras palabras que mencionó al fiscal a cargo de la investigación, Matías Folino, recogió La Nación. En su declaración, el hombre explicó que el disparo no fue voluntario.

“Primero me crucé yo, después mi mujer. Le pedimos a la señora que les dijeran que bajaran el volumen, pero nos dijo que no podía hacer nada […]. Se me disparó”, dijo, según lo citado por el mismo medio.

