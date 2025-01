En una publicación en sus redes sociales, el Departamento de Policía de Las Vegas, la ciudad más grande del estado de Nevada, en Estados Unidos, informó este primero de enero en una publicación en sus redes sociales que está investigando el incendio de un vehículo eléctrico en la entrada de Trump Towers. El incendio se generó luego de la explosión del vehículo.

Según aclararon, el incendio fue extinguido a los pocos minutos, y aconsejaron a las personas que eviten el área.

Por lo pronto, la cadena ABC News informó que las autoridades estadounidenses investigan la explosión como un posible acto terrorista. En la explosión, ocurrida a las 08:40 hora local (16:40 GMT), murió el conductor del vehículo y siete personas resultaron heridas.

Something just happened at Trump Tower in Vegas! @realDonaldTrump pic.twitter.com/KdQPEJcrUw

El pronunciamiento de las autoridades se produjo después de que empezaran a circular varios videos en la plataforma X que muestran un Tesla Cybertruck en llamas, captado desde el vestíbulo del hotel. El vehículo había aparcado en la zona de ‘valet’ del hotel y acto seguido explotó sin que se conozcan aún las causas.

Una fuente citada por ABC News indicó que el vehículo llevaba en su interior “una carga de morteros tipo fuegos artificiales”. Los investigadores se centran ahora en determinar si el conductor tenía intención de provocar una explosión y el posible motivo.

Hasta determinar la causa de la explosión, las autoridades lo consideran como un posible acto terrorista.

We are investigating a vehicle fire at the entrance to Trump Towers. The fire is out. Please avoid the area.

Event: LLV250100001562

— LVMPD (@LVMPD) January 1, 2025