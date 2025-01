El pasado 22 de diciembre, un inusual episodio sacudió el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Una pasajera de Alaska Airlines abrió la salida de emergencia de un avión estacionado en la pista y salió a reposar en el ala de la aeronave.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, ocurrió en un fin de semana agitado para la aviación, ya que en Corea del Sur, por ejemplo, un avión no pudo aterrizar bien, patinó sobre la pista y al final terminó impactando un muro, dejando un total de 179 muertos.

La escena tuvo lugar después de que el vuelo 323, proveniente de Milwaukee, Estados Unidos, aterrizara sin inconvenientes y estacionara en la puerta número nueve del aeropuerto. Fue entonces cuando la mujer, sin esperar la autorización habitual de desembarque, activó la compuerta de emergencia de la aeronave, un Boeing 737-900.

Según un video difundido en redes sociales, la pasajera caminó unos metros sobre el ala del avión antes de sentarse y saludar a los trabajadores que se encontraban cerca.

El incidente fue manejado con rapidez por el personal en tierra, quienes desplegaron una rampa para ayudar a la mujer a bajar con seguridad.

Port of Seattle surveillance video shows an “anxious” Alaska Airlines passenger opening an emergency exit and walking onto the wing of the plane after it… pic.twitter.com/RuBLrSPl7c

— T_CAS videos (@tecas2000) December 28, 2024