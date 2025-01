Sobre las 8:00 de la mañana de este 29 de diciembre, en Corea del Sur, se presentó una tragedia que hasta ahora ha cobrado la vida de 28 personas, pues en el aeropuerto de Muan una aeronave no pudo frenar y terminó llevándose por delante un muro, causando una explosión, tal como se aprecia en el siguiente video:

#LOULTIMO Lamentable tragedia. Aterrizaje de avión en Corea del Sur #BreakingNews A very sad tragedy. Jeju Air plane landing at an airport in South Korea pic.twitter.com/nzph1ENglt

