Una aeronave bimotor de pequeño tamaño se desplomó en la mañana de este domingo cerca del centro de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, y las diez personas que iban a bordo murieron, detalló la Defensa Civil Nacional a media tarde.

Las víctimas, tanto el tripulante como los pasajeros, eran de la misma familia, según informaciones preliminares del organismo. Además, 17 personas que se encontraban en el lugar del accidente resultaron heridas, dos de ellas gravemente, por quemaduras o por haber inhalado el humo del incendio que se desató tras el desplome. Algunos de los heridos son turistas que en ese momento se encontraban en una posada que fue alcanzada por los destrozos.

Medios locales afirmaron que en el accidente murió el empresario Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, quien pilotaba la avioneta, y su familia, compuesta por otras nueve personas.

