Se comienzan a conocer imágenes de lo ocurrido con una aeronave de pasajeros que se accidentó en la mañana de este 25 de diciembre en Kazajistán.

(Lea también: [Video] Así fue momento exacto de caída de avión que explotó en zona comercial de Brasil)

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo la aeronave comienza a volar bajo hasta que finalmente se estrella, provocando una fuerte explosión.

De acuerdo con la versión oficial del Ministerio de Transportes de esa nación, recogida por la agencia AFP, el avión accidentado cubría la ruta entre Bakú (capital de Azerbaiyán) y Grozni, capital de la república caucásica rusa de Chechenia.

En este sentido, las autoridades de Azerbaiyán, informaron que el total de pasajeros era 62 y 5 miembros de la tripulación, y aún se espera un reporte oficial sobre el número de víctimas mortales.

🇰🇿 BREAKING: Azerbaijan Airlines plane crashes! 🛩️✈️

62 passengers, 5 crew members on board 🤯

Only 6 survivors confirmed 🙏

Cause: Collision with flock of birds 🐦

Rescue teams on-site, investigation launched

Source: SputnikInt 📰 pic.twitter.com/mQenqhqQKd

— The Viral Videos (@The_viralvideo_) December 25, 2024