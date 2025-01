Cientos de personas recibían el Año Nuevo entre las famosas calles Canal y Bourbon, ubicadas en Nueva Orleans, cuando se vieron sorprendidas por un sujeto que conducía una camioneta y arrolló a más de 40 personas, dejando 30 heridos y al menos 10 muertos en la zona.

El sujeto que conducía la camioneta blanca embistió a toda velocidad a los presentes, frenó y descendió rápidamente para abrir fuego contra algunas de las personas que aún continuaban en el lugar. Las autoridades que estaban en la zona respondieron y el atacante habría muerto.

BREAKING: The situation in New Orleans is “very active” says Mayor LaToya Cantrell.

She adds that she has been in direct contact with the White House following a mass casualty incident.https://t.co/abiVPfkfm0

