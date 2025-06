Aunque muchas veces se piensa que tener el permiso legal de la embajada de ese país, adquirido en una entrevista con un agente consular, ya es su llave de entrada a suelo norteamericano, debe conocer que ese no garantiza el ingreso al territorio del ‘tío Sam’.

Así lo recordó el Consulado de México en Brownsville, Texas, en una alerta dirigida a viajeros internacionales. Según información publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), esa dependencia tiene la facultad de cancelar el permiso de entrada al país, incluso durante el trayecto si encuentra motivos suficientes para sospechar del visitante.

El documento del consulado en mención detalla que los viajeros deben portar su pasaporte y visa vigentes, así como dinero suficiente para cubrir su estadía al momento de iniciar su proceso de ingreso a EE. UU. Aún cumpliendo con estos requisitos, los viajeros podrían ser devueltos si no logran demostrar vínculos fuertes con su país de origen o si el oficial de migración sospecha que planean quedarse más tiempo del permitido.

Por qué pueden cancelar una visa de EE. UU. durante un viaje

Entre las razones más frecuentes para cancelar una visa, se encuentra el hallazgo de personas que ya viven o trabajan en Estados Unidos sin los documentos adecuados, el transporte de mercancía prohibida como drogas o armas, y el ingreso de más de 10.000 dólares sin declararlos. También puede haber consecuencias si se recibe asistencia pública como Medicaid o Medicare, o si se permanece en el país más allá del tiempo autorizado.

Otras de las causales para que el gobierno estadounidense le quite la visa incluyen estudiar en escuelas sin el documento correspondiente, usar el carril Sentri sin autorización, o no reportar a tiempo la pérdida o robo del documento. En todos los casos, se recomienda no firmar documentos sin haberlos leído o entendido completamente.

El Consulado también advirtió que si una persona considera que su visa fue cancelada sin justificación, puede pedir hablar con un supervisor o comunicarse con su consulado para obtener ayuda legal. La ley exige que reciba un trato respetuoso y que tenga derecho a asesoría legal antes de firmar cualquier declaración.

Además, existe un periodo de siete días después de la cancelación provisional en el que el viajero puede presentar pruebas que respalden su situación, con la intención de evitar que la revocatoria sea definitiva.

El documento también resalta que, en los puntos de entrada a Estados Unidos, los viajeros pueden ser interrogados durante varias horas si declaran falsamente ser ciudadanos estadounidenses, si presentan documentos alterados o si tienen antecedentes penales, incluso si son residentes legales.

En todos los casos mencionados anteriormente, es vital mantener la calma, cooperar con los agentes y recordar que se tiene derecho a guardar silencio y a contactar un abogado. Firmar sin orientación legal podría complicar aún más el panorama migratorio del viajero.

Cuántas personas han perdido su visa de estudiante de EE. UU.

Entre marzo y abril de 2025, autoridades del Departamento de Estado confirmaron que más de 300 visas F‑1 de estudiantes fueron revocadas durante varias semanas, como parte de una campaña contra el activismo en campus universitarios de ese país.

