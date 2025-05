La autodeportación de Estados Unidos hacia Colombia es una opción disponible bajo ciertas circunstancias que ya se está llevando a cabo, pero no debe confundirse con una deportación formal impuesta por las autoridades migratorias. Generalmente, este proceso es accesible para ciudadanos colombianos que se encuentran en el país estadounidense de manera irregular o con un estatus migratorio vencido, y que desean regresar a su nación de origen sin esperar un proceso de deportación que podría acarrear prohibiciones de entrada futuras por largos periodos.

Es importante destacar que esta vía implica un acuerdo con las autoridades migratorias norteamericanas para abandonar la nación de forma ordenada y bajo sus términos. No obstante, la posibilidad de la salida voluntaria no aplica en todos los casos. Aquellos individuos con los siguientes inconvenientes, probablemente, no tendrán derecho a este beneficio, de acuerdo con información de la página web del Departamento de Seguridad Nacional:

Antecedentes penales graves.

Órdenes de deportación previas que no fueron cumplidas.

Que estén bajo detención por violaciones migratorias significativas.

(Vea también: Colombianos, preocupados por advertencia de Trump y nuevo programa para sacar a migrantes)

En estos escenarios, lo más común es que se enfrenten a un proceso de deportación formal y no reciban la asistencia financiera de 1.000 dólares (4’171.050 pesos). Es fundamental que cualquier colombiano considerando esta opción busque asesoría legal migratoria en Estados Unidos para evaluar su caso particular y comprender las implicaciones de una salida voluntaria, así como los posibles efectos en futuras solicitudes de ingreso al país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Embajada de los EE.UU., VE (@usembassyve)

¿Cómo hacer la autodeportación?

La página del Departamento de Seguridad Nacional explica que la aplicación móvil CBP Home, la cual era utilizada para pedir la cita para asilo, ahora permite a los extranjeros planificar su regreso, incluida la oportunidad de partir de manera oportuna, lo que les permite finalizar sus asuntos laborales, escolares y personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal, dando la opción de reingresar a ese país en un futuro.

Los interesados deben usar la herramienta ingresando en este enlace para registrar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos. Allí deberán proporcionar información de contacto precisa y responder a las solicitudes de contacto para que el trámite llegue a feliz término y sin ningún tipo de contratiempo, pues aquellos que hayan aceptado esta medida, pero no la ejecuten, tendrán una multa de 1.000 a 5.000 dólares (4’171.050 a 20’841.117 pesos).

Lee También

¿Cuáles son las consecuencias de no autodeportarse?

Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, la idea de la autodeportación puede parecer una salida sencilla ante una situación irregular. Sin embargo, no cumplir con una orden de salida voluntaria tiene graves consecuencias que van mucho más allá de una simple multa. Quienes optan por no hacerlo se enfrentan a la posibilidad de una detención en cualquier momento y lugar, desde una parada de tráfico hasta un control migratorio. Una vez bajo custodia, el proceso para regularizar su estatus se vuelve exponencialmente más complejo, con mínimas posibilidades de éxito y largos periodos de detención.

Por otra parte, en caso de ser detenido, no habrá opción a ningún tipo de arreglo, la exposición a una multa y la prohibición de regresar a ese país norteamericano, según notifica el Departamento de Seguridad Nacional en su portal web.

* Pulzo.com se escribe con Z