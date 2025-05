A través de las redes sociales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de los Estados Unidos, se avanza en una ambiciosa campaña migratoria que tiene en alerta no solo a los ciudadanos extranjeros que residen en ese país, sino también a los empresarios que buscan personal para contratar.

(Vea también: Migrante murió en persecución de la policía en Estados Unidos; hubo 47 disparos)

La situación es preocupante, teniendo en cuenta las formas en las que están actuando las autoridades de ese país y las publicaciones que se están haciendo a través de redes sociales como X (antes Twitter).

El ICE advirtió que muchas personas se sienten “atraídas” por Estados Unidos por temas de empleabilidad, pero que las empresas podrían enfrentarse a millonarias multas y hasta penas en prisión en caso de que adelanten procesos de contratación no legales, es decir, a ciudadanos sin documentación, que en su mayoría son latinos, incluyendo colombianos.

Cabe resaltar que el ‘Image’ está gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y tiene como objetivo garantizar que las empresas contraten únicamente a trabajadores con autorización legal para trabajar en el país.

A pesar de que muchos buscan ir ligados a la legalidad, hay preocupación por la disminución de plazas de empleo ante el temor de los empresarios por las medidas que pueda tomar el gobierno en su contra.

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 16, 2025

📈So far this week, we’ve made 33 worksite arrests during this specialized op — including four previously deported aliens.

ICE Tampa led worksite enforcement operations at construction sites in a swiftly growing area near Wildwood, Fla.

En sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, donde los migrantes representan una parte significativa de la fuerza laboral, esto podría resultar en la pérdida masiva de empleos.

Según el gobierno de Donald Trump, son pocas las empresas que se están visitando actualmente, porque se confía en el actuar de los encargados, pero recientemente se reportaron varias redadas sorpresas en las que se han detenido a más de 100 migrantes para adelantar el proceso de deportación.

Employers: It’s time to get right with the law

Worksite enforcement actions aren’t just about illegal workers — they’re also about criminal business owners who hire them.

✂️These businesses undercut their competition by exploiting illegal alien labor, making it harder for… pic.twitter.com/JvAXRVLKpv

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 17, 2025