Las cartas de Álvaro Leyva, que usó el presidente para decir que estaban haciendo un complot en su contra, fueron un insumo para que ahora Enrique Vargas Lleras le enviara una carta al Marco Rubio, quien está al tanto de los temas de Colombia, pues así lo dejó ver en la minicrisis que hubo hace un par de meses.

Dice Vargas Lleras que dadas las denuncias de supuesta adicción a las drogas por parte del presidente y la lucha contra las drogas en la que han participado conjuntamente durante años Colombia y Estados Unidos, le solicitan al país norteamericano que “requiera al presidente (…) a la presentación de un examen médico certificado e independiente, que determine si” Petro “padece o ha padecido algún tipo de adicción a sustancias psicoactivas que puedan comprometer su capacidad de ejercer el cargo”.

Dice el hermano de Germán Vargas Lleras que la evaluación se debería hacer porque puede que este supuesto problema de salud (como lo es ser adicto a la droga), podría interponerse en los procesos de lucha contra las drogas.

En la carta, Vargas Lleras cita diferentes apartes de las dos cartas que publicó el excanciller Leyva, quien contó varios hechos en los que Petro se desapareció en otros países o, desde el punto de vista del exfuncionario, no parecía estar en condiciones adecuadas para ejercer el cargo.

Esta es la carta con la que Enrique Vargas Lleras le hizo el pedido a Marco Rubio, aunque desde ya parece difícil que Estados Unidos se quiera meter en una controversia tan delicada como la acusación contra el presidente colombiano.

Por el momento, nadie ha podido comprobar que las acusaciones contra Petro sobre uso de drogas sean ciertas. De hecho, eso ni siquiera lo inhabilita. Y aunque un presidente anda rodeado constantemente, solo Leyva ha hablado de la supuesta adicción del presidente Petro, pero no ha podido ninguna prueba que respalde sus palabras.

Petro y Enrique Vargas Lleras tienen viejo conflicto

El presidente Gustavo Petro ha sido un claro contradictor de la familia Vargas Lleras, a quienes ha hecho de diferentes acusaciones por enriquecimientos y abusos de poder, dado el linaje político que los ha marcado durante los últimos años.

Entre sus muchas confrontaciones, las acusaciones corren de un lado a otro y la última decisión la tomó el Consejo de Estado. A través de su Sección Tercera emitió una orden dirigida al presidente Gustavo Petro para que se retracte públicamente y ofrezca disculpas a Enrique Vargas Lleras. Esta decisión se originó a raíz de un mensaje publicado por el jefe de Estado en X (antes Twitter) el 2 de enero, en el cual vinculaba a la familia Vargas Lleras con presuntas irregularidades financieras en la Nueva EPS.

En dicho mensaje, el presidente Petro cuestionó si era “poquito” que la Nueva EPS, supuestamente relacionada con los Vargas Lleras, hubiera ocultado cinco billones de pesos en facturas con la intención de simular solidez financiera y continuar obteniendo millonarios recursos estatales. Estas acusaciones generaron una reacción inmediata y, posteriormente, la intervención del alto tribunal.

En su análisis, el Consejo de Estado consideró que las afirmaciones hechas por el presidente Petro no estaban sustentadas con pruebas suficientes y, por ello, atentaban contra los derechos fundamentales al buen nombre y honra de Enrique Vargas Lleras y su núcleo familiar. El fallo precisó que señalar públicamente la probable comisión de delitos exige contar con respaldo probatorio claro, lo cual no se evidenció en este caso.

Aunque la Presidencia de la República respondió al tribunal presentando una denuncia interpuesta por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Fiscalía General de la Nación, esta denuncia apenas ponía en conocimiento las presuntas irregularidades, sin que ello implicara responsabilidad comprobada de Enrique Vargas Lleras. Para los magistrados, la existencia de una noticia criminal no puede justificar señalamientos directos a personas sin pruebas concluyentes.

El Consejo de Estado resaltó que en la denuncia no se detallaron elementos de tiempo, modo o lugar que vincularan directamente a Vargas Lleras con conductas delictivas como estafa o administración desleal. La decisión subrayó que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de adelantar las investigaciones pertinentes y, hasta tanto no se cuente con pruebas, se debe preservar la presunción de inocencia.

l alto tribunal también aclaró que el pasado de Enrique Vargas Lleras como miembro de la junta directiva de la Nueva EPS no puede ser motivo suficiente para involucrarlo, sin más, en supuestas actividades ilícitas. Además, no se encontraron evidencias de que él o su familia hayan sido accionistas de la citada empresa de salud. Por lo tanto, el tribunal concluyó que no era adecuado realizar señalamientos personales sin un fundamento claro que vinculara al afectado con los hechos denunciados.

Según la decisión, tanto la retractación como el ofrecimiento de disculpas deberán permanecer de manera visible durante al menos dos meses en la cuenta personal de la red social X del presidente Gustavo Petro, así como en las plataformas oficiales de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

