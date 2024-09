Por: Caracol TV

En uno de los discursos que el presidente Gustavo Petro ofreció el jueves 12 de septiembre de 2024, el mandatario dio a entender que no se retractará de lo que dijo sobre la familia Vargas Lleras, tal como lo ordenó el Consejo de Estado.

El pasado 28 de mayo, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X: “El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la Nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago”.

Tras esto, Enrique Vargas Lleras, ex miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS, radicó una acción de tutela por las “tendenciosas y falaces afirmaciones” de Petro, que fue fallada a su favor y se le ordenó al mandatario retractarse.

Qué dijo Petro sobre la familia Vargas Lleras

“Me quieren hacer retractar mañana (viernes) de estas palabras, pero las repetiré siempre: los dineros de la salud de Colombia se los robaron para beneficiar a los ricos y armar paramilitares que asesinaban al pueblo”, recalcó el mandatario.

Y le envió un mensaje a “Germán Vargas Lleras, aspirante eterno, director de Cambio Radical. Con él he vivido situaciones difíciles e incluso nos hemos ayudado cuando los violentos intentaban matarnos, pero eso no significa que siempre diga la verdad. Claro que es una falta de ética que, mientras tenía a su hermano en la junta directiva de la Nueva EPS, donde se estaban presentando robos enormes, él indicaba públicamente a su partido que estaba en desacuerdo con la Ley 100, que no quería la reforma a la salud”.

