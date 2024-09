Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Durante un encuentro con periodistas de medios de comunicación alternativos en Armenia, el presidente Gustavo Petro habló de las afectaciones ambientales que sigue enfrentando el país por el cambio climático y centró su preocupación en Bogotá, asegurando que siendo la ciudad más grande de Colombia estaba racionando el agua y el mandatario local no estaba tomando las medidas pertinentes.

(Lea también: “Acusaciones temerarias”: conservadores dan palo a Petro por insistir en golpe de Estado)

“El alcalde está haciendo lo que hizo Mockus y se equivoca, porque Mockus estaba atendiendo un problema particular, un túnel que se había tapado y pidió a la ciudadanía bajar el consumo, y lo logró y superó el problema. Pero el problema de hoy de Bogotá no es un tubo, no es coyuntural, es estructural, es definitivo, es irreversible”, dijo Petro.

El presidente aseguró que no se puede olvidar la interrelación que hay entre Bogotá y regiones vecinas como la Orinoquía, pues depende de estas para acceder al agua.

Lee También

“Al usar las aguas de la Orinoquía, al estar nuestros páramos heridos de muerte, porque alejaron la selva amazónica, depredándola, volviéndolas haciendas ganaderas, de narcotraficantes incluso, los ríos voladores de la selva amazónica ya no llegan al páramo, y entonces no cae la suficiente agua para 9 millones de habitantes. Y no volverá, no se remedia bajando el consumo, se remedia cambiando el sistema de acumulación de poder y de dinero en la sabana de Bogotá”, aseveró Petro.

Alcalde de Bogotá anunció fecha límite para tomar medidas

Y es que este jueves el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio anunció que hasta el 21 de septiembre será la fecha máxima para conocer si en la capital se endurecerá el actual esquema de racionamiento que rige en la ciudad.

La decisión del distrito dependerá de las lluvias, en las autoridades están esperando que en los próximos días aumente las precipitaciones en las zonas desde donde se abastecen las plantas de procesamiento de agua del acueducto, de no ser así es probable que se tomen medidas restrictivas más fuertes frente a al racionamiento de agua en Bogotá.

Además. el alcalde Galán, llamó al Gobierno nacional para que desde la mesa directiva de la CAR Cundinamarca se apruebe una mayor cantidad de captación de agua para esta planta y así lograr la meta.