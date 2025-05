Desde que el presidente Donald Trump asumió por segunda vez el poder en Estados Unidos, la situación se hizo más complicada para los migrantes ilegales que están en ese suelo, pero también para aquellas personas que quieren hacer viajes de turismo o para otros fines y que tienen miedo de que les pongan ciertas dificultades a la hora de pasar por los aeropuertos de ese país.

Pues una turista mexicana sintió verdadero terror de perder su visa de EE. UU., por culpa de no atender las recomendaciones para ingresar al territorio norteamericano. La mujer y su familia estuvieron a punto de perder sus documentos de ingreso legal por llevar fruta en su equipaje.

Ese acto, aparentemente inofensivo, les costó a Karena Deloya, agente de viajes y creadora de contenido en TikTok, y a su esposo al menos dos advertencias formales de las autoridades migratorias y una menos grave, por lo que casi pierden sus visas. La mujer compartió su relato para que aquellas personas que estén a punto de cometer esos errores no los cometan.

Según contó Deloya en un video en su cuenta @memorymakerskarendeloya, el problema empezó cuando viajaban con sus hijos y, como es costumbre, llevaban manzanas o plátanos para que los niños tuvieran ‘snacks’ durante el trayecto. Sin embargo, el transporte de frutas con semillas está prohibido en el ingreso a Estados Unidos.

La primera advertencia la recibieron al cruzar el paso fronterizo Cross Border Xpress (CBX), que conecta San Diego con el aeropuerto de Tijuana. Uno de los niños llevaba una manzana con semillas y eso fue suficiente para que una agente les hiciera una amonestación de visa, narró la mujer en su testimonio virtual.

Pero no fue un hecho aislado. En una segunda ocasión, cuando se dirigían a Disneyland en 2023, el esposo de Deloya llevaba un plátano en la mochila y volvió a activarse la alerta de las autoridades. La mujer relató que la oficial iba a anotar la falta en la visa de su pareja, pero ella prefirió entregarla voluntariamente: “Le digo ‘toma, es la visa de mi esposo, él tuvo la culpa’”.

El episodio más reciente ocurrió en 2024, durante un viaje a Orlando. Según relató la creadora de contenido, nuevamente llevaban fruta olvidada en el equipaje. Aunque pidió a su esposo que se deshiciera de las manzanas antes de llegar al control, él no lo hizo. La mujer dijo que no encontraron botes de basura en el trayecto del aeropuerto y los restos de fruta fueron considerados basura internacional por parte de la policía estadounidense.

Por fortuna, los agentes aceptaron su explicación y no sancionaron a la familia en esa ocasión. Sin embargo, Deloya dejó una advertencia clara: “Es mejor no llevar fruta”. Como agente de viajes especializada, aconsejó a quienes viajan con niños optar por otros alimentos que no representen un riesgo en migración.

“Que estos niños coman papas, que coman galletas, prefiero eso a que me vuelvan a amonestar”, concluyó.

La experiencia de la mujer ha servido para que otras personas cuenten experiencias que han tenido en su ingreso a EE. UU., por lo que la mexicana comentó que pronto hará un video recopilatorio con los mejores consejos sobre lo que no se debe llevar en su maleta cuando se desea ingresara ese país.

Por qué no se deben llevar frutas con semilla a EE. UU.

No se deben llevar frutas con semilla a Estados Unidos porque las autoridades migratorias consideran que pueden introducir plagas o enfermedades que afecten la agricultura local. Estos alimentos están prohibidos por normativas estrictas de ingreso, y su transporte puede acarrear sanciones como advertencias formales en la visa o incluso la pérdida del permiso para entrar al país.

