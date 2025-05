Varios usuarios de Amazon en Estados Unidos han comenzado a reportar reembolsos inesperados por productos devueltos hace años, una situación que rápidamente captó la atención en redes sociales.

La noticia se viralizó cuando varios internautas contaron sus historias, entre ellos Steven Pope, quien relató en LinkedIn que recibió un reembolso de 1.798 dólares (más de 7’000.000 de pesos) por un televisor que compró en 2018.

“¡Increíble! Amazon finalmente me reembolsó una devolución de 2018”, escribió Pope en la red social profesional. Según él, la compañía le envió una nota explicando que se trataba de una devolución de producto que no se había resuelto. Pope, fundador de My Amazon Guy, empresa que asesora a vendedores en la plataforma, fue uno de los beneficiados por esta sorpresiva revisión.

La portavoz de Amazon, Maxine Tagay, confirmó la situación en declaraciones a USA Today. “Durante una revisión interna reciente, identificamos un subconjunto muy pequeño de devoluciones en las que se emitió un reembolso sin que se completara el pago, o en las que no pudimos verificar que se devolvió el artículo correcto, por lo que no se emitió ningún reembolso”, explicó.

Tagay también aclaró que los clientes no deben hacer ninguna acción para recibir el dinero: “Hemos corregido el problema y mejorado los procesos para contactar más rápido a los clientes en caso de devoluciones pendientes en el futuro”.

Aunque Amazon no reveló cuántas personas fueron impactadas por este ajuste, se sabe que el error tuvo un alto costo. En la presentación de resultados del primer trimestre, el 1 de mayo, el director financiero de la compañía, Brian Olsavsky, informó que asumieron un cargo extraordinario de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Según Bloomberg, este monto incluye no solo devoluciones históricas no resueltas, sino también acumulación de inventario ante posibles aranceles.

No todo ha sido celebración. Mientras algunos usuarios celebran los reembolsos inesperados, otros han manifestado preocupación por prácticas que podrían derivar en demandas. Algunos consumidores aseguran que Amazon les volvió a cobrar artículos ya devueltos, lo que ha generado el interés de abogados que analizan una posible acción legal colectiva.

Desde la empresa, el mensaje es claro: se reservan el derecho de revertir un reembolso si no se devuelve el producto, si este llega dañado o si se devuelve uno incorrecto.

