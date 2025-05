Una de las partes más complicadas de ser padre de familia es que a los bebés no se les puede quitar el ojo de encima ni un solo segundo, ya que incluso en la casa hay varios riesgos que pueden terminar de la peor manera, pues los accidentes ocurren en el momento menos pensado y con artículos que nadie cree.

(Ver también: “Apostó mi perro”: dura anécdota de Westcol y habló de la relación que tuvo con su papá)

De hecho, eso fue lo que le ocurrió a la creadora de contenido estadounidense Lindsay Dewey, quien por medio de sus redes sociales confirmó la terrible noticia de que su hijo había fallecido y tuvo la valentía de contar qué fue lo que pasó.

Según el relato de Dewey, hace unos meses su hijo estaba jugando con un tazón pegándole a un espejo mientras ella preparaba el almuerzo, por lo que creía que todo estaba completamente controlado porque ese elemento era bastante pesado. Sin embargo, en un momento el constante movimiento del tazón hizo que el espejo se le cayera encima al menor, ya que su marco no estaba fijado.

Al escuchar el estruendo, la mujer corrió a recogerlo y llevarlo lo más pronto posible al hospital más cercano, pero cuando llegó la respuesta cerebral ya era prácticamente nula.

“Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó. Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso”, escribió Dewey en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L I N D S A Y D E W E Y (@lindsaymdewey)

Lee También

De hecho, Dewey aseguró que cuando llegaron al hospital, los médicos le dijeron que ya no había mucha respuesta pupilar, autonomía respiratoria ni funcionalidad cerebral. Es más, después de unos días se confirmó que ya no había mucho que hacer y por eso tomaron la decisión de desconectarlo para poder donar sus órganos.

“Me he estado diciendo a mí misma: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas”, concluyó la madre del menor en un emotivo texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L I N D S A Y D E W E Y (@lindsaymdewey)

Dewey aseguró que era una madre sobreprotectora, siempre encima de sus hijos cuidándolos, cerrando las puertas, las ventanas y más para minimizar el riesgo de que ocurriera cualquier situación. Sin embargo, esta situación le enseñó que eso nunca es suficiente y que en un instante la vida puede cambiar por completo.

(Ver también: Dura respuesta de ‘influencer’ a quienes lo juzgan por dejarse robar: “No tengo millones”)

Por qué es importante siempre cuidar a los hijos pequeños

Es fundamental supervisar siempre lo que hacen los hijos pequeños porque, debido a su falta de experiencia y comprensión del mundo, están expuestos a múltiples riesgos físicos, emocionales y digitales que pueden afectar su bienestar y desarrollo. La vigilancia atenta permite prevenir accidentes, corregir conductas inapropiadas a tiempo y guiarlos con valores, límites y apoyo afectivo. Además, fortalece el vínculo familiar y da a los niños la seguridad necesaria para explorar el entorno de forma protegida.

* Pulzo.com se escribe con Z