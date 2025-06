Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el contexto para miles de migrantes, incluyendo colombianos, ha sido delicado, teniendo en cuenta que el mandatario ha ordenado gigantes operativos en diferentes estados y ciudades.

(Vea también: Gobierno de Donald Trump endurece restricciones para visas: “Perjudican a ciudadanos estadounidenses”)

En territorio norteamericano hay temor, teniendo en cuenta que los agentes migratorios adelantan un tipo de cacería que ni siquiera da tiempo de reaccionar y toman como excusa cualquier situación para proceder con tareas de deportación.

En este contexto, Donald Trump ha fortalecido en su discurso el término de “ciudad santuario”, zonas que tiene entre ojos. Dicho concepto se utiliza para describir a jurisdicciones que adoptan medidas destinadas a limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración, particularmente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En la práctica, estas ciudades, y en muchos casos, estados enteros, se abstienen de cumplir solicitudes de detención emitidas por ICE, restringen a la policía local de preguntar o compartir el estatus migratorio de los residentes y buscan, en esencia, construir relaciones de confianza con las comunidades inmigrantes.

Sanctuary policies put innocent residents, criminal aliens and law enforcement at risk while boosting taxpayer costs to re-apprehend violent criminal aliens.

💡Learn how immigration detainers keep everyone safer: https://t.co/BIHWZp4Ocr pic.twitter.com/iPDT2e1Kpm

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 28, 2025