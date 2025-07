En el corazón de los Everglades, a unos 72 kilómetros al oeste de Miami, Florida, se encuentra en construcción un centro de detención de migrantes que ha despertado controversia tanto por su propósito como por su impacto ambiental.

Bautizado como ‘Alligator Alcatraz’, este proyecto —impulsado por el gobernador Ron DeSantis y respaldado por el presidente Donald Trump— busca ser una pieza clave en la agenda migratoria del gobierno federal, enfocada en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

La apertura oficial está programada para este martes primero de julio, con la presencia confirmada de Trump, acompañado por figuras como el fiscal general de Florida, James Uthmeier, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el congresista Byron Donalds.

El centro de detención, ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, un antiguo proyecto de jetport construido en 1968 y ahora reutilizado, se encuentra en una zona remota rodeada de humedales, caimanes, cocodrilos y pitones, lo que las autoridades han promocionado como una “barrera natural” para prevenir fugas, según lo mencionado en CNN.

El lugar inicialmente tendrá capacidad para entre 500 y 1,000 camas, con planes de expansión hasta 5,000 plazas, lo que lo convertirá en el mayor centro de detención de migrantes del país, recogió el mismo medio.

El costo operativo estimado es de 450 millones de dólares anuales, lo que ha despertado críticas por el uso de fondos públicos en un contexto de preocupaciones ambientales y humanitarias.

El objetivo principal del centro es albergar a migrantes indocumentados, especialmente aquellos considerados “criminales” por las autoridades, como parte de la estrategia de deportaciones masivas impulsada por Trump.

I don’t think anyone realizes how impressive Alligator Alcatraz is. The State of Florida built this 3,000 bed federal prison in eight days. The director tells me it could have been done in 72 hours were it not for some regulatory hold-ups. Now all the state needs is DOJ approval… pic.twitter.com/gOFuQkyn2Z

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 1, 2025