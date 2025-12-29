Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, volvieron a poner a Venezuela en el centro de la tensión internacional, luego de que asegurara que Estados Unidos habría destruido una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en la región. Aunque no dio detalles ni mencionó explícitamente al país suramericano, funcionarios de su administración confirmaron posteriormente al The New York Times que el mandatario se refería a una instalación de drogas ubicada en territorio venezolano, supuestamente eliminada en un operativo reciente.

Trump hizo la afirmación durante una entrevista radial con John Catsimatidis, empresario republicano y propietario de la emisora WABC de Nueva York. En medio de una conversación sobre la campaña militar de Estados Unidos para frenar el narcotráfico desde América Latina, el presidente señaló: “Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos. Hace dos noches lo eliminamos”. No precisó el lugar, el método del ataque ni el alcance del operativo.

Según el New York Times, funcionarios estadounidenses confirmaron que se trataba de una instalación en Venezuela y que fue destruida, pero se negaron a entregar información adicional. Ni el Departamento de Defensa ni la CIA ofrecieron comentarios, y la Casa Blanca también evitó pronunciarse. Hasta el momento, tampoco existe un informe público por parte del Gobierno venezolano o de autoridades regionales que confirme un ataque de este tipo.

De confirmarse oficialmente, sería el primer ataque terrestre conocido dentro de Venezuela desde que Trump intensificó su campaña militar contra el narcotráfico en la región. Hasta ahora, lo único reconocido de manera formal por Washington son los operativos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico, iniciados en septiembre. Estas acciones han dejado al menos 105 personas muertas y han sido duramente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que las califican como ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno estadounidense, por su parte, ha defendido los ataques bajo el argumento de que se trata de una guerra contra lo que denomina “narco-terroristas”.

Venezuela es señalada desde hace años como un país clave en las rutas del narcotráfico, especialmente como corredor para la cocaína producida en Colombia, aunque no es considerada un gran productor de drogas. Trump ha acusado reiteradamente al presidente Nicolás Maduro —a quien Estados Unidos considera un líder autoritario— de estar vinculado al narcotráfico y de encabezar estructuras criminales como el llamado Cartel de los Soles. De hecho, Maduro enfrenta cargos en la justicia estadounidense por delitos relacionados con drogas.

En ese contexto, el New York Times reveló que Trump autorizó hace meses a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Aunque no se conocen detalles de esas acciones, se ha mencionado que podrían incluir sabotajes y operaciones psicológicas para presionar al régimen de Maduro y forzarlo a cometer errores políticos o militares.

A este escenario se suma un hecho que ha generado inquietud y especulación: el pasado 24 de diciembre se registró una explosión en una planta ubicada en una zona costera de Venezuela. El suceso fue confirmado por reportes locales y por un comunicado de la empresa Primazol, aunque las autoridades venezolanas no ofrecieron mayores detalles sobre las causas del estallido ni sobre posibles víctimas. Tampoco se indicó oficialmente que se tratara de un ataque externo o de un hecho vinculado al narcotráfico.

#URGENTE|🚨 ¿El PRIMER ATAQUE DE EEUU EN VENEZUELA?🇻🇪🇺🇸🚨 LA MADRUGADA DEL 24 DE DICIEMBRE SE REGISTRO UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN FRANCISCO ZULIA (VENEZUELA) DE CONFINARSE ESTO, ENTONCES ESTAMOS VIENDO LA 2 FASE DE LA OPERACIÓN ANTINARCÓTICOS 🔥 pic.twitter.com/D2mPpzRT3l — Rafael Itri (@Rafaelitri) December 29, 2025

Si bien no existe ninguna confirmación oficial que relacione la explosión del 24 de diciembre con las declaraciones de Trump, la coincidencia temporal ha despertado extrañeza. Por un lado, el expresidente estadounidense asegura que Estados Unidos “eliminó” una gran instalación utilizada para el tráfico de drogas; por otro, se registra una explosión significativa en una infraestructura costera venezolana días antes, sin una explicación pública clara. Ninguno de los dos gobiernos ha vinculado ambos hechos, pero el contexto regional hace inevitable que surjan preguntas.

Analistas recuerdan que Trump llevaba semanas anticipando una escalada de acciones contra Venezuela. Incluso, anunció lo que denominó un “bloqueo” al país, con el objetivo de interceptar petroleros y cortar una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno de Maduro. Estas medidas aumentaron la tensión bilateral y reforzaron la percepción de que Washington estaba dispuesto a ir más allá de la presión diplomática y económica.

Por ahora, las únicas acciones confirmadas oficialmente siguen siendo los ataques contra lanchas en aguas internacionales y los ejercicios militares cerca de territorio venezolano. No hay información pública sobre víctimas, daños concretos o el rol exacto que habría cumplido la supuesta instalación destruida en el narcotráfico. Tampoco se sabe si el sitio mencionado por Trump era un centro de producción, almacenamiento o logística.

La falta de detalles y el silencio oficial contrastan con la contundencia de las palabras del mandatario. Para algunos observadores, esto podría responder a la naturaleza encubierta de las operaciones autorizadas a la CIA; para otros, podría tratarse de una exageración política en medio de una estrategia de presión contra Maduro.

Mientras tanto, la explosión registrada en la costa venezolana permanece rodeada de interrogantes. Sin una versión oficial que explique qué ocurrió, ni una relación directa con acciones militares extranjeras, el hecho queda en un terreno de especulación que se cruza con el discurso de Trump y con el historial de tensiones entre ambos países.

Y aunque no es posible vincular oficialmente la supuesta destrucción de una instalación de narcotráfico mencionada por Trump con la explosión del 24 de diciembre en Venezuela, la coincidencia en el tiempo y el contexto de confrontación generan dudas razonables. Lo cierto es que la situación confirma un clima de alta tensión regional, en el que las acciones encubiertas, las declaraciones políticas y los hechos no esclarecidos alimentan un escenario de incertidumbre sobre lo que realmente está ocurriendo dentro del territorio venezolano.

