Donald Trump sorprendió el pasado sábado 18 de marzo durante un encuentro en Ohio (Estados Unidos) al soltar unas fuertes declaraciones en medio de su campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses. Allí arremetió de nuevo en contra de algunos inmigrantes indocumentados.

“No sé si les llamaría personas […] En algunos casos no son personas, es mi opinión. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical afirma que es terrible decir algo así”, afirmó en declaraciones recogidas por Univisión.