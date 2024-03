La mayoría de las personas en el mundo suelen tomar decisiones en sus vidas de las que se terminan arrepintiendo tiempo después. Este es el caso de la periodista norteamericana Helen Zhao, quien trabajaba en Estados Unidos para la cadena de televisión CNBC y optó por dejar su empleo para recorrer el mundo.

Así lo contó ella misma en un artículo publicado en el mismo medio, en el que señaló que a sus 28 años consiguió el trabajo de sus sueños al entrar a formar parte del departamento de multimedia de la citada cadena.

Sin embargo, con el paso de los años la carga laboral le jugó en contra y poco a poco comenzó a pensar si realmente era lo que quería para su vida.

“Pasé los días volando, pero a menudo me despertaba en mitad de la noche con una sensación de temor inquietante. Me imaginé que el tiempo pasaba a gran velocidad hasta que de repente me desperté a los 80 años, lamentando haber vivido para trabajar, en lugar de trabajar para vivir”, narró Zhao en su escrito.