La mujer que quedó en la mira de Colombia por un escándalo amoroso con un agente de la Sijín expuso múltiples datos acerca de la historia que se hizo viral, con varias aclaraciones frente a los sucedido.

Video con datos detrás del video viral de agente de la Sijín y supuesta esposa infiel

Sared Manrique relató en la emisión del domingo 17 de marzo en ‘Séptimo día’ varios detalles desconocidos sobre la situación, sobre la que otro de los protagonistas también habló.

El caso surgió con un video viral de una supuesta infidelidad de la esposa de un agente de la Sijín con un compañero de esa institución, tema sobre el que salieron a relucir algunas aclaraciones.

Manrique explicó que si bien tuvo una relación sentimental con Eduard Holguín, nombre del autor de la publicación, esta fue a distancia y no hubo el vínculo marital mencionado. Incluso, aseguró que él no vivía con ella, pues trabajaba fuera de Cumaral (Meta), donde se presentó el caso.

“Le tenía bastante miedo porque es una persona bastante agresiva”, contó la joven, que señaló que el 28 de enero de 2024 estaba en mala condición de salud, en una condición que tenía desde una semana atrás.

Lo cierto es que estuvo acompañada de varios amigos y, según explicó, uno fue Stiven Segura, protagonista del video que fue testigo de cómo el agente de Sijín empezó a llamar a la una de la mañana del 29 de enero a la joven.

Manrique explicó que el hombre empezó a forzar la puerta ya que en ningún momento ha tenido llaves de la casa. De ahí, ingresó y se presentó la escena conocida, sobre la que el “compañerito”, como lo llama en el video, explicó por qué se quedó a pesar de las intimidaciones para que se fuera.

¿Por qué el “compañero” de agente de Sijín se quedó en video viral?

Stiven Segura fue contundente en aclarar no solo que no tenía vínculo laboral con el autor del video, sino que justificó su decisión de quedarse a pesar de los ataques: “¿Por qué no me voy? Porque no voy a dejar a Sara sola con ese problema tan grande”.

De la misma manera, en ‘Séptimo día’ explicó por qué no le contestó a los señalamientos por parte del agente de la Sijín que hizo la grabación: “[Lo hice] controlando que no pase a mayores, para que no pase una desgracia”.

Segura indicó que nunca trabajó con Eduard Holguín y que, además, hace aproximadamente hace dos años que ya no pertenece a la mencionada entidad. “Soy abogado en formación. Sara es una amiga, la relación con ella es una amistad”, indicó.

De hecho, remarcó que se retiró de la casa después de que el agente acabó su grabación, momento en el que la joven afirmó que fue agredida físicamente por parte del oficial.

“No soy la esposa, realmente no es la casa de él”, agregó Sared Manrique sobre su relación con Holguín, de quien Segura afirmó que llegó a la casa con actitud agresiva e insultando, lo que motivó a las reacciones que luego fueron motivo de burla viral.

Como detalle final, salió a la luz una situación más delicada por la que la joven empezó acciones legales, pues afirmó que el agente de la Sijín la extorsionó antes de subir el video y le pidió 3 millones de pesos para no hacerlo, pedido al que ella no accedió y que desembocó en este caso.

“Él siempre me decía que de alguna forma me tenía que dañar la vida”, recordó la joven, cuyo caso es motivo de seguimiento, a pesar de que se viralizó en redes sociales como una burla.

