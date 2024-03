Por: El Espectador

A finales de enero de 2024, un video que se grabó en el municipio de Cumaral, Meta, se viralizó y generó intensas conversaciones en redes sociales. Según el relato de Edward Holguín, subintendente de la Policía Nacional en el departamento del Meta y quien grabó y divulgó el video, la escena evidenciaba un caso de infidelidad en el que terciaba otro agente de la institución.

El caso generó, entre otras cosas, memes, hilos en X, parodias e incluso versiones de prensa que daban cuenta de un supuesto affaire. Algo así como un chisme que se convirtió en noticia de interés nacional.

El programa ‘Séptimo día’ de Caracol Televisión reconstruyó el caso y recogió la versión de Iris Sared Moncaleano, la mujer de 30 años que aparece en las imágenes que publicó Holguín y que fue señalada por el mismo de haberle sido infiel con “un compañero” de la institución.

Steven Segura, quien según Holguín es la persona con la que su expareja fue infiel, aseguró que “nunca fue compañero (…) hace más de dos años no hago parte de la institución”.

Con su testimonio, además de darle contexto a la situación, Moncaleano denunció violencia y extorsiones por parte de quien ahora es su expareja. El caso ya reposa en la Fiscalía. “Se volvió amarillista porque la gente está mal informada”.

Según Moncaleano, con Edward Holguín sostuvo una relación a distancia. No estuvieron casados, no vivieron juntos y el paso del agente de la policía por Cumaral era esporádico, pues por su trabajo tenía que estar viajando por diferentes zonas del departamento.

Tras dos años de noviazgo, dice, la relación se volvió tormentosa. “Era una persona posesiva, que no permitía que yo le hablara absolutamente a nadie. Ya era una relación donde yo le tenía bastante miedo porque es una persona realmente muy agresiva. Yo siempre le dije que ya dejamos las cosas así y él me dijo: ‘si usted no es para mí, no es para nadie’”.

Sared Moncaleano dice que día de los hechos, Holguín llegó a su casa y tras abrir a la fuerza la puerta del domicilio, sacó el celular y empezó a grabar las imágenes que se viralizaron. Sin embargo, después de que apagó el celular, “me mete dos cachetadas y empieza a tratarme con palabras vulgares y empieza a dañar mis armarios”, dice la mujer, quien asegura que su expareja le exigió $ 3’000.000 a cambio de no divulgar el video.

El abogado penalista que lleva el caso de Sared, Reinaldo Escobar, afirmó que lo primero que analizó fue la vulneración del derecho constitucional que debe ser respetado, asimismo, como su integridad personal y la de su familia. Además, a la denuncia interpuesta se le agregó el delito de violencia intrafamiliar en concurso con extorsión.

Sared también denunció a la Policía, pues no entiende cómo es posible que un video que se tomó en medio de un procedimiento policial, termino también viralizado. “Este video que grabaron los dos agentes no fue solo expandido en las redes. Se empezó a distribuir por los grupos internos de la institución. La mayoría de TikToks y memes fueron hechos por policías de esta institución, ¿es una institución para proteger al ciudadano o solo para burlarse de la persona? Y esto sí queda en la impunidad”.

Moncaleano cuenta que este episodio fue bisagra en su vida. Luego de que su imagen apareciera sin control en redes sociales y medios de comunicación, se vio obligada a cambiar de domicilio por miedo a que su expareja la buscara para hacerle daño, además, intentó quitarse la vida.

“Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más, no ver redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia”, le dijo a Séptimo Día. Por esa razón ingirió una dosis potente de analgésicos.

“Solo yo conocí a mi familia y mis amigos más allegados. Estoy en cuatro paredes, no puedo salir a la calle porque la gente me señala, me juzga, todo por culpa de esa persona”, mencionó Iris Sared Moncaleano, más conocida como Sara.

Incluso, mientras la mujer reposaba en una camilla del centro médico, alguien que compartió la sala con ella no vio a un ser humano en condiciones médicas delicadas, sino a “Sara la infiel” y le tomó una foto que divulgó en redes sociales. Estuvo hospitalizada dos días.

Ante los ojos de lo que parecía ser solo un simple video, realmente detrás hay un delito de violencia cibernética, como ha aclarado la Procuraduría General de la Nación. “Se comparte su propia imagen sin su autorización, además afecta varios derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la honra, al buen nombre”, explicó Viviana Mora, procuradora y delegada para la defensa de los derechos de infancia, adolescencia, familia y mujer.

“Yo sentí que mi vida se acabó. No hay nunca reparación para eso”, aseguró Sara luego de que el video se hiciera viral. Séptimo Día reveló qué intentó contactar en varias ocasiones a Edward Holguín, pero este solo contestó que se comunicará directamente con sus abogados.

